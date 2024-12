Alassio, approvato il progetto per la riqualificazione di via Iulia Augusta: intervento da 141mila euro

Alassio. Con deliberazione di Giunta Comunale di mercoledì 4 dicembre, è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Dott. For. Roberto Collina inerente gli interventi che verranno realizzati nei prossimi mesi sulla via Julia Augusta, i quali si inseriscono in un percorso più ampio intrapreso dal Comune di Alassio inerente la riqualificazione del tratto locale dell’antica strada romana.

Il progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta verrà finanziato con un contributo di 70.000 euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo in collaborazione con la Regione Liguria e con fondi di bilancio del Comune di Alassio, per un investimento complessivo di circa 141 mila euro.

