“I pendolari liguri passano ore e ore in coda per percorrere poche decine di chilometri in autostrada. Non solo: le nostre aziende e i nostri porti perdono produttività perché le code sui nostri collegamenti autostradali sono ormai diventate famose in tutta Italia. Come se tutto questo non bastasse il costo dei pedaggi aumenta di anno in anno. Si tratta di una situazione insostenibile, a rendere il tutto ancora più grave la giunta Bucci annuncia uno stop dei cantieri più impattanti nel periodo natalizio“. Lo dichiara Katia Piccardo, consigliera regionale del Partito democratico. “Si tratta di uno schiaffo, l’ennesimo, ai nostri pendolari e alle nostre aziende – prosegue la nota dell’esponente Pd -. Così facendo il centrodestra ancora una volta ignora le esigenze concrete dei liguri annunciando una misura che forse agevola solamente qualche turista che passerà le vacanze natalizie in Liguria, mentre continua a mancare uno sguardo di controllo e monitoraggio sulle necessità di mobilità quotidiane di lavoratori, studenti, imprese che ogni giorno percorrono queste infrastrutture. Servono azioni concrete che concilino la sicurezza con il diritto di potersi muovere, a partire da cantieri meno impattanti e autostrade percorribili durante tutti i giorni dell’anno, non solo a Natale”.

L’articolo Autostrade, Piccardo: “Stop cantieri più impattanti agevola solo qualche turista, manca sguardo su necessità mobilità lavoratori, studenti e imprese” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com