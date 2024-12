Castiglione: tanti gli ingredienti che creano un clima di festa

Da Marco Raffa

La Pro Loco di Castiglione Chiavarese organizza con il patrocinio del Comune di Castiglione – e la collaborazione delle associazioni locali – per domenica 15 dicembre una grande festa in attesa del Natale. Gli ingredienti sono tanti: dal rinnovato Presepe della Parrocchia alla novità delle installazioni del Presepe contadino, che è in fase di allestimento nelle arcate del borgo antico. E poi il grande pannello con i disegni dei bambini, che possono inviare i loro lavori fino a mercoledì 11 oppure venire a realizzarli direttamente in biblioteca, il concerto della Banda di Casarza Ligure, la presenza di Babbo Natale con le renne e la slitta. Presente il “Mercatino dell’usato che fa bene al cuore” con le bancarelle dedicate al riciclo: il ricavato di ogni acquisto sarà come sempre investito in beneficenza. E per finire la cioccolata calda preparata dai ragazzi dell’Asd Castiglionese e la pizza calda del bar Antonio e Sonia.

» leggi tutto su www.levantenews.it