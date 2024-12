Circumnavigando Festival torna a Genova con evoluzioni in apnea e spettacoli nelle periferie

Genova. Circumnavigando Festival internazionale di circo teatro, ideato e organizzato da Sarabanda con la direzione artistica di Boris Vecchio, giunge alla sua 24esima edizione e, tra l’8 e il 31 dicembre 2024, propone un programma d’eccezione che coinvolgerà i più prestigiosi palcoscenici della città: dalla periferia – con il via delle anteprime tout public al Teatro del Ponente domenica 8 – al centro della città. Il titolo scelto nel 2024 è #Undercircus, alla ricerca di una profondità che affonda le sue radici nel grande mondo della performance dal vivo, spaziando tra le discipline, in un abbraccio corale tra le arti.

Quest’anno, per la prima volta, all’acrobatica aerea da sempre protagonista del circo si uniranno le straordinarie evoluzioni acquatiche in apnea di Frédéri Vernier e Sébastien Devis-Vangelder (Francia). Per il loro “Out of the Blue”, sul palco del Teatro Nazionale di Genova Ivo Chiesa sarà allestito un aquarium di ottomila litri dove i due artisti si spingeranno oltre i confini dell’impossibile: un tuffo nelle profondità di noi stessi e nella fantasia misteriosa del mondo acquatico primigenio (28 e 29 dicembre).

