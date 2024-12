Da Uildm Albenga un corso gratuito per diventare volontari addetti al trasporto socio-assistenziale

Albenga. La sezione di Albenga della Uildm, dopo l’annuncio dell’arrivo del nuovo pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili, invita tutti i cittadini dai 16 ai 75 anni a partecipare al corso gratuito, della durata di 16 ore, per diventare volontari addetti al trasporto socio-assistenziale.

Da sempre, i volontari della Uildm di Albenga supportano non solo gli utenti, ma anche coloro che hanno più bisogno: i bambini con disabilità, che devono essere accompagnati a scuola o presso i centri diurni; gli anziani soli, che necessitano di essere accompagnati per visite mediche, esami o altro; chiunque richieda un supporto per effettuare piccole pratiche burocratiche.

