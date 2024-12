Dal 10 dicembre al via 15 incontri con mille studenti savonesi su sicurezza e salute sul lavoro tra prevenzione e formazione

Savona. “Dopo l’esperienza molto positiva dell’anno scorso, torna anche quest’anno l’appuntamento nelle scuole savonesi per spiegare ai ragazzi l’importanza della formazione e della prevenzione sui luoghi di lavoro e per sensibilizzarli al tema della sicurezza. L’iniziativa, dal titolo “A scuola di sicurezza”, è stata promossa dal tavolo provinciale voluto da Cgil Cisl UIil di Savona per cercare di arginare una piaga che affligge il mondo del lavoro e che è una vera e propria emergenza “Pensiamo che iniziare a parlare di sicurezza sul lavoro ai ragazzi possa essere una strada per rendere più sicuro il lavoro di domani”. Commenta Andrea Pasa Segretario Generale Cgil Savona”.

Il tavolo, coordinato dalla Prefettura, è composto da Ispettorato del Lavoro, Inail, Vigili del Fuoco, ASL, Ufficio Scolastico, Comune di Savona, Unione Industriali, Provincia di Savona e naturalmente Cgil Cisl Uil.

