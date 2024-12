Disabilità e turismo, da Roma in arrivo 1,9 milioni: “Finanziati progetti per l’accessibilità”

Genova. La giunta regionale ha approvato la delibera, proposta dall’assessore al Turismo Luca Lombardi e cofirmata dall’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò, relativa alla partecipazione all’iniziativa del Governo per il finanziamento di progetti destinati al turismo accessibile e inclusivo con persone con disabilità.

Nel dettaglio, la Giunta ha approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni liguri, in forma associata con la partecipazione degli enti del terzo settore, relativo all’iniziativa promossa dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro del turismo, che destina alle Regioni risorse per il finanziamento di specifici interventi, attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile. In particolare alla Regione Liguria verranno destinati quasi 1,9 milioni di euro.

“Regione Liguria è da sempre sensibile a questa tematica e lo ha dimostrato in questi ultimi anni patrocinando ad esempio la pubblicazione della periodica Guida Mare Accessibile. Oggi con questo avviso, in relazione all’importanza della destagionalizzazione dei flussi turistici, intendiamo selezionare dei partner per l’elaborazione di progetti relativi all’implementazione del turismo accessibile ed inclusivo, da realizzarsi con la durata massima di 2 anni. I progetti saranno orientati alle attività che assicurino la piena accessibilità ai servizi turistici nella zona, nell’area o nell’infrastruttura destinataria dell’intervento e anche ad offrire tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità o di formazione per la tutela dei diritti delle stesse”, dichiarano l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò.

» leggi tutto su www.ivg.it