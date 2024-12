Dr Ferroviaria supera 38-0 le Tre Rose, squadra composta da rifugiati e richiedenti asilo

La Dr Ferroviaria ha superato per 38 a 0 le Tre rose di Casale Monferrato, squadra composta interamente da giovani extracomunitari (rifugiati e richiedenti asilo). La soddisfazione per la vittoria si accompagna però ai non pochi infortuni occorsi ai giocatori della formazione rugbistica spezzina. Nel primo tempo gli ospiti sono riusciti in qualche modo a contenere gli aquilotti limitando il passivo (12-0), con meta di Luca Gabrielli (non trasformata) più una meta tecnica concessa dal direttore di gara. Nel secondo tempo la Dr Ferroviaria dilaga segnando ben 4 mete con Kevin Mazzanti, Samuele Bocchia, Paolo Vergassola e Christian Traboco, e Marco Sturlese centra tre volte i pali su calcio di trasformazione. “Uomo partita” il giovane Traboco (classe 2005) che oltre a segnare una bella meta ha disputato un’ottima partita.

Formazione: Christian Traboco, Matteo Danè, Luca Gabrielli, Valentino Wu, Gianluca Sacchelli, Marco Sturlese, Federico Moggia, Paolo Vergassola, Samuele Bocchia, William Paradiso, Luca Moroni, Marco Curti, Kevin Mazzanti, Germano Battezzati, Antonio Conte, Luca Mordacci, Matteo Tendola, Andrea Pardi, Othmane Kidai, Brian Brozzo, Giovanni Vergassola, Cesare Fabbri.

Allenatore Marco Sturlese.

