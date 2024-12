Nei giorni scorsi il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Vincenzo Giglio, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Sarzana Maggiore Luca Panfilo e dal Comandante della Stazione Carabinieri di Ameglia Luogotenente C.S. Franco Tuccio è stato ricevuto in Comune ad Aneglia. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale erano presenti il Sindaco Galazzo, la vicesindaco Fontana, gli assessori Ratti e Cervia e il Comandante della Polizia Locale Santi.

“Durante l’incontro abbiamo messo a conoscenza il nuovo Comandante Provinciale delle particolari caratteristiche del nostro territorio – spiega Galazzo – e della complessità, soprattutto nel periodo estivo, delle problematiche da affrontare quotidianamente. Abbiamo ripercorso la storia della Caserma di Ameglia, che si trova in uno stabile di proprietà comunale e abbiamo descritto gli investimenti fatti negli anni soprattutto sulla videosorveglianza ma anche per illuminare meglio zone ritenute “critiche”, ribadendo la nostra massima collaborazione alle Forze dell’Ordine nel comune intento di garantire la sicurezza del nostro territorio”.

Il Sindaco ha espresso anche apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai rappresentanti dell’Arma e ha confermato l’impegno dell’Amministrazione Comunale a supportare i Carabinieri nel loro lavoro, sottolineando, infine, l’importante ruolo di cooperazione anche in occasione delle emergenze meteorologiche. “Nel ringraziare per la visita – conclude Galazzo – abbiamo augurato al Colonnello Giglio, al Maggiore Panfilo, al Luogotenente C.S. Tuccio e ai loro uomini buon lavoro.

L’articolo Il comandante provinciale dei Carabinieri Giglio in visita ad Ameglia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com