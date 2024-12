Il Corriere Mercantile torna in edicola con un numero straordinario per il 200esimo compleanno

Genova. Il Corriere Mercantile compie 200 anni, e per celebrare questa data storica torna in edicola con un numero straordinario illustrato e di grande formato, degno della grande storia del terzo quotidiano italiano per anzianità.

Il magazine sarà presentato lunedì 9 dicembre alle 17.30 in un evento pubblico presso la Sala delle Grida della Borsa (via XX Settembre) condotto da Enrico Cirone con la partecipazione dell’attore Roberto Cesaretti che leggerà alcuni passi. La Biblioteca della Camera di Commercio esporrà per l’occasione alcuni volumi rilegati con copie del quotidiano dall’Ottocento agli anni Duemila.

» leggi tutto su www.genova24.it