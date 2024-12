Liste d’attesa, l’idea di Bucci per la presa in carico dei pazienti cronici: “Visite ed esami prenotati per tre anni”

Genova. Piani triennali per la presa in carico dei malati cronici. È una delle novità annunciate da Bucci per l’abbattimento delle liste d’attesa della sanità in Liguria. Il governatore ne ha parlato oggi a margine del convegno organizzato dallo Spi Cgil a proposito di cambiamenti climatici ed effetti su anziani e territorio.

“Abbiamo intenzione di fare un grosso cambiamento nei programmi – ha spiegato Bucci -. Faremo in modo che gli ospedali e i medici decidano già dall’inizio, cioè dal primo momento in cui il malato cronico viene individuato, tutto il programma di visite ed esami che devono essere fatti in un’ottica di almeno tre anni, così vengono tutti prenotati e non c’è bisogno di mettersi in lista d’attesa. Questo è fondamentale per garantire il servizio a tutti gli anziani”.

» leggi tutto su www.ivg.it