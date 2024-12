Natale in Bassa Valbisagno: oltre 30 eventi per grandi e piccini a Marassi, Quezzi e San Fruttuoso

Genova. Oltre 30 eventi segneranno il periodo natalizio nei quartieri di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso con l’organizzazione e il contributo del Municipio Bassa Valbisagno. A partire da lunedì è prevista l’installazione delle luminarie.

“Anche quest’anno abbiamo voluto donare a Genova un Natale di luce, spensieratezza e tradizione, che abbraccerà ogni delegazione per una città davvero policentrica – commenta l’assessora comunale al Commercio e alle Tradizioni, Paola Bordilli -. Le iniziative sono davvero tantissime, tutte legate tra loro dalla volontà di rendere il Natale sempre più una festa cittadina, con oltre 40 installazioni luminose in tutto il territorio, tra cui quello della Val Bisagno. Invito tutti i genovesi a partecipare alle varie iniziative tra musica, storia, luci, cultura, commercio, solidarietà e tradizioni. Venerdì 6 porteremo la Slitta di Babbo Natale in Piazza Martinez e poi a Marassi giovedì 19: un modo per fare ritornare tutti piccini e fare festa ai nostri bimbi”.

