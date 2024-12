Nuvole in aumento nel pomeriggio, in preparazione a un fine settimana con piovaschi

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio che andrà ad anticipare il peggioramento atteso per domani, quando sullo Spezzino arriverà la pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C e la minima di 5°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.

L’articolo Sanlorenzo presenta il nuovo assetto aziendale per guidare la crescita del business proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com