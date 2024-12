Oltre 36mila reati ambientali in Liguria dal 1997 al 2023

Un ecoreato ogni 18 minuti per un totale di 902.356 illeciti ambientali in tre decenni, dal 1992 al 2023; il tutto contrassegnato anche da 727.771 persone denunciate e 224.485 i sequestri. Questi alcuni dei numeri nazionali messi sul tavolo da Legambiente ieri, a trent’anni dalla prima presentazione del rapporto Ecomafia, alla conferenza nazionale “Ambiente e legalità: insieme per il futuro”, promossa dall’associazione ambientalista con l’Arma dei Carabinieri alla Scuola ufficiali di Roma.

La classifica nazionale per ecoreati nel trentennio considerato vede al primo posto la Campania con 117.919 illeciti, seguita da Calabria con 84.472 illeciti, Sicilia con 82.290 e Puglia con 73.773. Al quinto posto il Lazio, prima regione del Centro Italia, con 66.650 reati. La Lombardia, ottava in classifica, è la prima regione del nord Italia con 37.794 reati. E per quanto riguarda la Liguria, come riferisce l’agenzia Ansa sempre in merito al rapporto Legambiente, dal 1997 al 2023 sono stati accertati 36.443 reati in materia ambientale, in media 1.350 all’anno, con un totale di 29.335 persone denunciate.

“La Liguria non se la passa affatto bene: i numeri fotografano una regione dove si commettono lo stesso numero di reati ambientali della Lombardia che ha quasi 7 volte più abitanti! Le persone denunciate nel corso di questi 30 anni sono 29.335, una persona ogni 51 abitanti”, commentano da Legambiente Liguria.

“I reati nel ciclo illegale del cemento, che ammontano a 215.831, e quelli del ciclo dei rifiuti, 146.480, si confermano in questi tre decenni a livello nazionale quelli prediletti dagli ecomafiosi – osservano ancora da Legambiente -. In particolare, per quanto riguarda i reati nel ciclo illegale del cemento, le regioni più colpite sono: la Campania (30.177 reati), seguita da Calabria (22.849) e Puglia (18.788 illeciti penali). Al quarto posto figura il Lazio (18.115), seguito da Sicilia (17.346 reati) e Toscana, sesta con 14.044 illeciti penali. Prima regione del Nord è di nuovo la Lombardia (10.831), seguita dalla Liguria (8.409). Sul fronte ciclo illegale dei rifiuti, la Campania è sempre in testa alla classifica (22.400 reati), seguita da Puglia (14.516), Calabria (10.810) e Lazio (9.989). La Sicilia è al quinto posto (9.972) e precede nell’ordine Toscana (8.263 reati) e Lombardia, che si conferma prima regione del Nord, con 7.586 illeciti penali nel ciclo dei rifiuti. Da segnalare in questa classifica l’ottavo posto del Piemonte, con 7.044 reati, che figura invece al 12° posto nella classifica per l’illegalità ambientale complessiva”.

