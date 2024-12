Operatori e istituzioni si incontrano in Appennino: “Il Nord Europa ha riscoperto la Lunigiana”

dal sito del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano

Un turismo diverso e sostenibile, in Appennino, si può: è quanto emerso dal forum riservato agli operatori turistici del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano che aderiscono alla CETS – Carta Europea del Turismo Sostenibile, tenutosi in una gremitissima sala al “Carpe Diem” di Passo di Pradarena. “In Lunigiana il Covid ha lasciato, anche, un’eredità positiva – le parole di Annalisa Folloni, sindaca di Filattiera e presidente della Comunità del Parco nazionale – ed è quella della riscoperta di aree rurali e interne cui la Lunigiana ha risposto con un fiorire di agriturismi, biolaghi, offerte escursionistiche particolari, come nei fiumi… Abbiamo accolto le persone spostandoci dagli italiani agli stranieri”. “Parliamo di un territorio unico a livello mondiale ora riscoperto dal Nord Europa, dalla Germania, dal Belgio ai Paesi scandinavi – ha affermato Gianluigi Giannetti, presidente Unione di Comuni Montana Lunigiana -. Un turismo diffuso che presta attenzione all’ambiente e di tipo active e sostenibile dove il territorio è valorizzato per le sue caratteristiche dalle vie storiche alle montagne. Mettiamo in atto un progetto che guarda alla Garfagnana, alle Cinque Terre, alla Costa Versiliese e a quella Apuana”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com