Pallanuoto M/ Lavagna: a Milano con la voglia di fare punti

Dall’ufficio stampa Mobilpesca Lavagna

Dopo la convincente prova di sabato valsa i tre punti Mobilpesca Lavagna sarà impegnato alla Cozzi in una gara “scorbutica” contro Waterpolo Milano Metanopoli. La vittoria contro Piacenza deve far aumentare la consapevolezza ma in terra lombarda servirà tenere alta la concentrazione. Non inganni la pesante sconfitta ad Ancona dai ragazzi di Binchi che, nelle prime quattro partite sono stati sicuramente tra le squadre rivelazione di questo inizio di campionato. Non da tutti battere un seppur rimaneggiato Bogliasco, il Brescia e fuori casa l’Arenzano, il che invita il Lavagna di Martini a tenere la soglia della concentrazione alta. La squadra meneghina è ben collaudata e può contare sul rendimento del suo portiere Mugelli, assoluto protagonista in queste prime uscite. Anche l’attacco ha dimostrato di sapere far male alle difese avversarie quindi servirà un Lavagna “operaio” e unito per portare a casa tre punti che sarebbero importantissimi per continuare nel suo processo di crescita e raggiungere proprio i lombardi a quota 9 punti. Inizio della gara alle 17.45, arbitri i signori Petronilli e Paduano.

