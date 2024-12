Playwater Workshop, teatro e sport si incontrano in acqua alle piscine di Albaro

Genova. Si tiene a Genova la XX edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile, ideato e organizzato da Consuelo Barilari. In questa occasione, per la prima volta, è previsto per sabato 7 dicembre 2024 un workshop intersezionale, dal titolo Playwater, in cui il teatro e lo sport si incontrano in acqua per Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

L’evento, coordinato da Linda Kaiser, si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18 presso la vasca coperta delle piscine di Albaro di Genova, complesso inaugurato nell’ottobre del 1935, e gestito dal 2008 da Piscine di Albaro Srl, che organizza e gestisce tutte le attività sportive e ricreative connesse con il mondo del nuoto.

