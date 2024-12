Quattro pedoni e un cinghiale investiti in pochi minuti: mattinata di emergenze per il traffico genovese

Genova. Mattinata davvero complicata per la viabilità genovese e per la sicurezza stradale, con quattro incidenti avvenuti in pochi minuti in varie parti della città e che hanno visto coinvolti pedoni, automobili e cinghiali.

In via Assarotti alle 7,30 è stata investita una donna mentre attraversava la strada. L’auto l’ha centrata in pieno, sbalzandola sull’asfalto e procurandole un trauma cranico. Soccorsa sul posto dai medici del 118, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso del San Martino. Immediate le ripercussioni sul traffico con forti rallentamenti in tutta la zona tra Castelletto e Corvetto: sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

