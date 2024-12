Ragazzo derubato su un Intercity a Savona: rincorre il ladro, lo blocca nel bagno e poi “lo grazia”

Savona. Brutta avventura per un 40enne loanese lo scorso 3 dicembre. Secondo il racconto inviato al nostro giornale, l’uomo sarebbe stato derubato mentre si trovava a bordo di un treno.

“Sono stato derubato da un nord-africano sul treno intercity 745 diretto a Milano Centrale – scrive -. Mi stavo recando a Padova per una visita medica di lavoro e proprio nella fase iniziale del viaggio, la mia borsa 24 ore riposta sulla cappelliera posta sopra le poltrone passeggeri, è stata notata dal borseggiatore. Con una mossa d’astuzia, l’uomo si è posizionato alle mie spalle e ha posizionato la propria giacca sopra la borsa in modo da ricoprirla totalmente. Dopo pochi minuti, tirando a sè la giacca, ha trascinato via la borsa, dileguandosi in pochi istanti fuori dalla carrozza (nell’angolo dei servizi igienici) e della porta di uscita del treno. Ma il tentativo di furto, non è andato a buon fine”.

