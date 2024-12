Recco: coppia fa l’amore in A-12: denunciata per atti osceni

Nella notte tra mercoledì e giovedì, si sono posizionati con la loro auto in mezzo a due camion che sostavano in un’area di parcheggio della A12 nel comune di Recco, si sono spogliati incuranti della temperatura non certo primaverile ed hanno iniziato un rapporto sessuale. Il fatto non è passato inosservato ad una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena che si è fermata e avvicinatasi alla vettura e intimato: “Rivestitevi e documenti”. I due, maschio e femmina entrambi di 45 anni, sono risultati recidivi e denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in parcheggi dell’autostrada un tempo scelti anche per scambio di coppie.

