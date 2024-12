Sanlorenzo presenta il nuovo assetto aziendale per guidare la crescita del business 

In seguito ai recenti importanti sviluppi di business, che hanno determinato un ampliamento del perimetro societario di Sanlorenzo – in particolare con l’acquisizione di Simpson Marine, uno dei principali operatori nella regione APAC nella vendita e servizi nel settore dello yachting, e del Gruppo Nautor Swan, prestigioso cantiere di imbarcazioni a vela con sede in Finlandia – il Gruppo ha definito un nuovo assetto organizzativo.

Tommaso Vincenzi, quale Consigliere Delegato di Sanlorenzo S.p.A., gestirà e coordinerà attraverso due steering committee, le Business Unit Yacht e Superyacht, che avranno il compito di definire e implementare le principali linee strategiche e attività di sviluppo dei due business. Vincenzi ha fatto il suo ingresso in Sanlorenzo nel 2008 come Product Development Project Manager, consolidando il proprio expertise nel campo Operations della società. Nella posizione di COO della Business Unit Yacht, il suo contributo è stato di fondamentale importanza per lo sviluppo strategico dell’azienda, conseguendo risultati significativi grazie allo sviluppo di nuovi modelli, l’apertura di nuovi stabilimenti e conseguente ampliamento della capacità produttiva a sostegno della crescita dei volumi, fatturato e marginalità.

Fino ad oggi ha ricoperto la carica di President della Business Unit Yacht.

