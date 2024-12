Scontro fra auto e carro attrezzi ad Arcola: un ferito, traffico rallentato

Incidente stradale ad Arcola sull’Aurelia. Per dinamiche in fase di accertamento un carroattrezzi e un’auto sono rimasti coinvolti in un violento impatto poco dopo le 16. Il bilancio è di un ferito: uomo di 65 anni che viaggiava a bordo dell’auto. L’autista dell’altro mezzo è rimasto illeso. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che ha provveduto ad accompagnare il 65enne in codice giallo al Sant’Andrea. Ingenti i danni all’auto. Per tutta la durata degli interventi il traffico ha subito rallentamenti e numerosi automobilisti hanno cercato una via alternativa per evitare l’ingorgo.

