Sesso in una piazzola di sosta dell’A12, coppia denunciata per atti osceni

Una coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dalla Polizia Stradale che li ha sorpresi in atteggiamenti un po’ troppo “affettuosi” lungo l’autostrada A12 nella tratta tra la Spezia e Genova. I focosi viaggiatori si erano infatti posizionati con la loro auto in mezzo a due camion dentro un’area di parcheggio per consumare un rapporto sessuale, secondo quanto riporta l’Ansa.

Ad accorgersi di quanto stava succedendo all’interno dell’area, vicino a Recco, è stata una pattuglia della polizia stradale di Genova Sampierdarena. A quel punto gli agenti hanno interrotto lo “spettacolo” e dopo aver fatto rivestire la coppia e li hanno identificati.

