Sicur Fire taglia il traguardo dei trent’anni di attività

Trent’anni di attività per la Sicur Fire, società nata per fornire il Porto della Spezia di un servizio integrativo antincendio. “Sicur Fire nel tempo è cresciuta in termini di professionalità, occupazione e volume di affari, dall’antincendio portuale si è passati alla sicurezza sul lavoro e la società nel tempo si è adeguata ai dettami normativi che hanno delineato gli indirizzi fondanti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, sottolinea in una nota la società, che oggi conta oltre settanta dipendenti e opera principalmente all’interno di stabilimenti industriali, cantieri della nautica, stabilimenti cartari, strutture ospedaliere e militari, eventi.

