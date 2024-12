“Star Bottle” sbarca al Gaslini, i piccoli pazienti inviano messaggi verso lo spazio profondo

Genova. Star Bottle si unisce all’istituto Gaslini di Genova, tramite la sua fondazione di partecipazione Gaslininsieme, per un’iniziativa speciale dedicata ai bambini ospitati nell’ospedale pediatrico: oggi, 6 dicembre 2024, i piccoli pazienti hanno vissuto una giornata unica, inviando immagini e messaggi personali verso le stelle.

Durante l’evento, Star Bottle ha distribuito 100 gift card, consentendo ai bambini di inviare nello spazio profondo i loro messaggi trasformati in codice binario, il linguaggio utilizzato per le comunicazioni interstellari. Le maestre dei reparti hanno consegnato le card ai piccoli pazienti, che hanno accolto con gioia l’opportunità di vedere i loro pensieri e sogni prendere il volo verso le stelle. Questi messaggi saranno inclusi nel prossimo lancio spaziale, previsto per il 21 dicembre 2024, in occasione del solstizio d’inverno.

