Truffe agli anziani e intelligenza artificiale, a Savona incontro organizzato da Fnp, federazione dei pensionati della Cisl, e Siulp

Savona. Dalla carta di identità clonata usata come garanzia su piattaforme per acquisti online alla telefonata attraverso una voce creata dall’intelligenza artificiale. Ma anche le truffe del finto incidente, del falso incaricato di servizi pubblici, della finta consegna di pacchi o delle comunicazioni via internet per ricevere informazioni bancarie o personali. Sono sempre più in crescita le truffe agli anziani nel territorio savonese.

E dopo una serie di iniziative in tutta la provincia, la Federazione dei Pensionati CISL Savona insieme al Sindacato di polizia SIULP promuovono l’incontro pubblico “Non lasciarti truffare – Consigli per la sicurezza degli anziani…e non solo” in programma martedì 10 dicembre alle ore 16.00 presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

