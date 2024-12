Un superscanner per la Polizia Locale, riconosce i fermati anche da tatuaggi e voce

La Polizia Locale della Spezia non dovrà più passare dalla Questura per finalizzare un’identificazione. Tra poche settimane infatti avrà in dotazione un sistema di fotosegnalamento di ultima generazione che sarà installato all’interno del comando di Viale Amendola. Il macchinario, del costo di circa 40mila euro, è stato acquistato grazie a un contributo del ministero dell’Interno richiesto dalla giunta comunale con finalità “Contrasto alla mala movida e realizzazione di un sistema di foto-segnalamento”.

L’acquisto segue l’approvazione a fine novembre di una delibera presentata dall’assessore alla sicurezza Giulio Guerri per dotare il comando di un Spis/Identisystem commercializzato dalla Secom srl di Pomezia. Una postazione autosufficiente che in pochi secondi produce foto segnaletica e si connette a un database per verificare eventuali precedenti. Inoltra crea un file del soggetto identificato con “dati personali e biometrici, foto fronte-profilo, impronte digitali ruotate, piane e palmari” e “dettagli rilevanti sul corpo quali: tatuaggi e cicatrici”, spiega l’azienda presentando il prodotto.

