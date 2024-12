Camogli: “Hollywood in Riviera”, domani ultimo giorno di apertura

Domani è l’ultimo giorno di apertura della mostra allestita nelle sale di Castel Dragone: “Hollywood in Riviera – Camogli”. Inaugurata il 9 novembre scorso, frutto della collaborazione tra la Città di Camogli ed il Galata – Museo del Mare di Genova, l’esposizione ha avuto un grandissimo numero di visitatori attratti dagli scatti in bianco e nero di Francesco Leoni. Fotografie del passato inerenti le star del cinema presenti a Genova, Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure sia per girare film che in vacanza, soprattutto tra il 1950 ed il 1960: Marcello Mastroianni, Elizabeth Taylor, Humphrey Bogart, Orson Welles, Ingrid Bergman, Jean Paul Belmondo, Alberto Sordi con Carlo Verdone, Totò, John Wayne… sono alcuni.

A testimoniare il grande successo della mostra, l’interesse del Comune di Trani che, attraverso l’Associazione Culturale “Forme”, ha richiesto di potere esporre le immagini nella biblioteca comunale, nel prossimo mese di gennaio. Un’ottima occasione per promuovere il territorio ligure.

