Genova. Aggressione intorno alle 5.30 di questa mattina in via Jori a Certosa. Secondo le prime informazioni una coppia stava litigando in strada e un gruppo di giovani sarebbe intervenuto a difesa della donna e aggredendo l’uomo, che è stato ferito con un coltello alla testa e a un gluteo.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi

» leggi tutto su www.genova24.it