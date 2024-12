Genoa, Vieira: “Partita difficile, in difesa siamo più solidi”. Il mister conferma un nuovo stop per Messias

Genova. Resta imbattuto il Genoa di Patrick Vieira, ma la partita forse non è proprio andata come aveva preventivato anche se riconosce la difficoltà del match: “Abbiamo provato a giocare, a creare più occasioni, ma abbiamo creato poco. Ho trovato una squadra con carattere e personalità. Difensivamente siamo più solidi di prima e così andiamo avanti. La partita era molto difficile dal punto di vista fisico, loro cercavano l’uomo ed era difficile uscire da dietro, è mancato il supporto a Pinamonti, era isolato. Sono contento di quello che abbiamo fatto vedere, ma questa partita ci dice che c’è da lavorare”.

Prosegue il percorso di recupero di alcuni giocatori come Vitinha e Balotelli. “Sono giocatori importantissimi per noi, ma loro non sono ancora pronti, stanno lavorando bene e ci vuole ancora un po’ di tempo. Balotelli poteva anche fare gol, sta lavorando bene. Abbiamo bisogno di giocatori che possono aiutare la squadra fisicamente”. Messias invece ha avuto nuovi problemi, uno “step back”, passo indietro, dice Vieira e occorrerà valutarlo in settimana.

» leggi tutto su www.genova24.it