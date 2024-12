International Fight Show LIVE: la webcronaca dei match professionistici e semiprofessionistici

Loano. Buonasera a tutti cari lettori e ben ritrovati sul nostro sito per commentare, round per round, i match dell’International Fight Show di Loano, il gala più importante per gli sport da combattimento della provincia di Savona. Ne vedremo sicuramente delle belle in questa serata, tra incontri di Muay Thai, Kickboxing e K1, oltre a due main event sicuramente molto suggestivi ed interessanti.

Tra tutti spicca il K1 Tournament, con atleti di assoluto livello. A contendersi la cintura del torneo dell’IFS, saranno il francese Ibrahim Kaly (Khaliss Gym), il romeno Andreescu Andrei (Stoica Brothers Bucarest), l’italiano Yassin Rezgui (Raini Clan Roma) e l’albanese Franc Agalliu (Gladiatori del Ring). Saranno due semifinali e una finale di K1, tutti incontri della categoria -77 kg, con l’incontro finale fissato come ultimo incontro.

» leggi tutto su www.ivg.it