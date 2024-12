Inverno in arrivo e freddo a Genova, il Comune attiva 100 posti per i senza fissa dimora

Genova. L’Immacolata sembra avere ufficialmente portato l’inverno in Liguria, tanto da spingere Arpal a emettere un avviso per neve che riguarda sopratutto l’entroterra. Le temperature si abbasseranno però anche in città, con conseguenti preoccupazioni per chi non ha una casa o un rifugio ed è costretto a passare le giornate, e soprattutto le nottate, al gelo in strada.

Il Comune quest’anno ha messo a punto un piano che prevede l’aumento dei posti di bassa soglia per accogliere persone senza fissa dimora, un centinaio in totale messi a disposizione anche da Caritas: 25 al Seminario del Righi, 13 presso San Bernardo e 10 dalla Fraternità delle Parrocchie. Altri 50 posti saranno attività nella nuova struttura di vico Chiusone, al Campasso, dove i clochard potranno accedere tra l’altro con i loro animali da compagnia.

