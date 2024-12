Laigueglia ricorda il musicista e scrittore Claudio Tomati

Laigueglia. Un appuntamento dedicato al ricordo di uno dei più interessanti autori teatrali e non solo di fine Novecento: Claudio Tomati. E’ questo l’intento dell’evento in programma domenica 8 dicembre alle ore 16.30 organizzato per un adeguato ricordo del musicista ed autore morto prematuramente a soli 41 anni. Il ricordo si svolgerà domenica pomeriggio al centro culturale Semur a Laigueglia, in occasione dell’anniversario della nascita di Tomati. In programma letture teatralizzate e musica: lo spettacolo è stato realizzato da APS #Cosavuoichetilegga e 113 Duo con il supporto e il patrocinio del Comune di Laigueglia, ed è nato da un’idea di Alessandra Barbera, Riccardo Aicardi ed Alfredo Sgarlato. Il programma comprende letture da “Tummerswing” con Giancarlo “Binello” Enrico e Micaela Verganesi, “Totò e il cane di Buchenwald” con Gaetano Adiletta, “Distruggi le tue illusioni” da “Punk” (romanzo inedito) con Donata Marchesini, ed Il Monologo finale di Gioacchino da “I ragazzi di Villa Emma” con Giancarlo “Binello” Enrico.

Il Duo 113, Lorena Buzzi e Francesco Raspaolo eseguirà musiche dal repertorio barocco.

» leggi tutto su www.ivg.it