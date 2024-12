Lavagna: cantiere in A-12, cinque auto coinvolte, tre feriti e code

Come a Ferragosto così in vista del Natale i giornali annunciano l’eliminazione dei cantieri in autostrada. Contemporaneamente viene annunciata la chiusura per cinque settimane dello svincolo di Nervi per chi proviene da Livorno. E restano i cantieri con scambio di carreggiata. In prossimità di uno di questi, stamattina alle 10, al chilometro 43 dell’A-12 nel tratto tra Lavagna e Sestri levante, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque vetture. Sono intervenuti il medico del 118, l’ambulanza “India”, le pubbliche assistenza Croce Verde di Lavagna; Croce Verde di Chiavari; Croce Rossa di Riva Trigoso, Volontari del soccorso di Rapallo. Una persona è stata trasportata, non grave, al pronto soccorso del San Martino, due a quello di Lavagna. Traffico temporaneamente interrotto e sul posto la polizia stradale di Sampierdarena.

