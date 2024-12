“FC Südtirol comunica di aver sollevato Marco Zaffaroni dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra con effetto immediato. Contestualmente, la società si separa anche dal vice allenatore Alessandro Gazzi e dal collaboratore tecnico Nicolò Cherubin”. Lo si legge sul sito della società. “L’FC Südtirol ringrazia il mister, il suo vice e il collaboratore tecnico per l’impegno e la dedizione profusi, augurando loro le migliori fortune professionali. Riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra sono in corso valutazioni, al cui termine sarà ufficializzata la nomina”, conclude il club. Ieri sera la sconfitta della formazione altoatesina per 2 a 1 con la Juve Stabia.

L’articolo Marco Zaffaroni esonerato dal Südtirol proviene da Città della Spezia.

