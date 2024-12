Dall’ufficio stampa di Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Rroncagliolo

La Pro Recco sbanca la “Bianchi” di Trieste per 11-16 nella nona giornata di campionato e continua la sua marcia in vetta alla classifica a punteggio pieno. Poker per Di Fulvio e Iocchi Gratta.

» leggi tutto su www.levantenews.it