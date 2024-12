Passaggio ciclopedonale di via Falcinello, Cecati e Devoto: “Ascoltare istanze dei cittadini è soluzione migliore”

“Un risultato importante che segna un passo avanti per la nostra città. Questo traguardo è il risultato di un impegno concreto da parte dell’amministrazione, che ha saputo ascoltare le esigenze dei cittadini e ha lavorato per realizzare ciò che era davvero necessario”. Così il capogruppo di FdI Sarzana Stefano Cecati in merito all’apertura del passaggio ciclopedonale che collega via Falcinello con via Cisa. “È fondamentale riconoscere – sottolinea – che idee avanzate senza una seria valutazione della loro fattibilità hanno solo creato confusione e frustrazione tra i cittadini. Coloro che propongono soluzioni devono assumersi la responsabilità delle loro affermazioni e assicurarsi che siano basate su fatti concreti e non su fantasie. La collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini è fondamentale, ma deve essere accompagnata da un approccio concreto e sensato. Ora dobbiamo valutare attentamente se mantenere la strada aperta, anche dopo ricostruzione ponte sul Calcandola. Questa decisione deve coinvolgere i cittadini, tenendo in considerazione quali siano le soluzioni migliori per il nostro futuro”. Sempre per la maggioranza interviene anche Clelia Devoto, capogruppo di Cristina Ponzanelli Sindaco: “Ogni decisione si può migliorare, ascoltare i cittadini è sempre la soluzione migliore. Il ponte di via Falcinello era pericoloso e doveva essere abbattuto e ricostruito: lo stiamo facendo, con un percorso amministrativo serio e credibile. Lo stesso metodo è stato utilizzato per alleviare gli inevitabili disagi di un cantiere, senza farci accecare da proposte irrealizzabili e strumentali. Importante ora proseguire sempre su questa strada, legando sempre più la Bradia e l’area sportiva di via Paradiso al centro: la nuova ciclovia tirrenica, le nuove infrastrutture, gli investimenti sugli impianti sportivi e un dialogo costante con i cittadini sono gli strumenti giusti per restituire centralità a intere aree di Sarzana completamente ignorate. Servono tempo, impegno, serietà, visione e investimenti senza precedenti che sono mancate per troppo tempo”.

