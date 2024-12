Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Come da tradizione, quasi dovunque, oggi, 7 dicembre (buon Sant’Ambrogio a tutti, milanesi e no) è la giornata in cui, ufficialmente, iniziano le festività natalizie. Non fa eccezione Santa Margherita dove, sotto un cielo che prometteva (ed ha mantenuto, seppur non tantissimo), pioggia, si sono svolte le celebrazioni per l’avvenimento.

