‘Santa’: la celebrazione di Santa Barbara nel cuore di Corte

La celebrazione di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare, a Sant’Erasmo, nel cuore del porto che è il più importante motore economico di Santa Margherita Ligure e sede del Circomare che ha giurisdizione su tutto il litorale tigullino. Presente il comandante Salvatore Amenta, il personale della Guardia costiera, l’associazione Marinai d’Italia, operatori portuali tra cui il presidente della Pro Loco Adriano Bena.

Una cerimonia, intima, molto sentita, vissuta con lo spirito della gente di mare che punta a raggiungere traguardi concreti; spesso con grande altruismo come avviene per i soccorsi in mare. Nel corso della cerimonia è stata deposta simbolicamente una corona in mare per ricordare chi ha perso la vita negli oceani, poi sistemata dopo un breve corteo davanti al monumento ai Caduti.

