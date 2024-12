Savona, acceso l’albero di Natale in piazza Sisto

Savona. E’ stato acceso oggi pomeriggio l’albero di Natale in piazza Sisto a Savona nel corso di un pomeriggio a base di musica e danza, a partire dalle ore 16.

I colori scelti per il progetto sono quelli dell’identità grafica della candidatura di Savona 2027 che affondano le radici nella tradizione della ceramica savonese: il bianco e il blu cobalto (da qui le due grandi fasce blu), gli stessi che, insieme a qualche piccolo intervento in magenta, caratterizzano anche l’albero di Natale di piazza Sisto in 3D a led, alto 12 metri, dal design moderno e a basso consumo energetico.

