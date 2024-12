Savona, quinta vittoria di fila. Cola: “La miglior prestazione della mia gestione”

Altra vittoria per il Savona di Emanuele Cola e quinta partita vinta di fila in campionato. Quindici punti raccolti per una squadra che non aveva iniziato benissimo il campionato e che ora si sta candidando come una delle squadre da battere. Battuta per 0-2 la Bolzanetese con le reti di Piu e del subentrato Cherkez, che mandano momentaneamente i savonesi al terzo posto in classifica con 24 punti.

I biancoblu si preparano così al meglio per la sfida contro il Masone di domenica prossima, una delle squadre da battere per puntare al primo posto in classifica. In caso di vittoria dei biancazzurri domani contro la Letimbro, ci sarebbe un sorpasso proprio sul Savona.

