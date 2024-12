Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona regola il Posillipo col risultato di 10 a 8

Savona. Ottava vittoria in nove giornate di campionato per la Bper Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa ha prevalso sul Posillipo col risultato di 10-8, nella piscina Zanelli di Savona, nell’incontro valevole per il nono turno della regular season del campionato di Serie A1.

Per i primi due tempi e metà del terzo si è vista un’assoluta supremazia savonese, con il massimo vantaggio di 7 a 2; poi, da metà della terza frazione, c’è stato il ritorno del Posillipo che i biancorossi sono comunque riusciti a tenere sotto controllo. Miglior marcatore dell’incontro, con 4 reti, è stato l’attaccante Daniil Merkulov.

