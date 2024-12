Strade di Castelnuovo, Cecchinelli e la sua giunta: “Opposizione strumentale, nell’ultimo mese deliberati interventi per 200mila euro”

“Appare sbagliata nei tempi la polemica dell’opposizione riguardante la situazione in cui versano le strade del sottoferrovia”. Inizia così la replica di Katia Cecchinelli e della sua giunta all’interpellanza presentata dai consiglieri di minoranza. “Risale infatti al 14 Novembre – sottolineano – la delibera di giunta in cui si da il via agli interventi su Via Bolignolo e via Gragnola (oltre a Via Salicello) per un totale di 44.000. La tempistica appare ancora più faziosa se aggiungiamo che il 2 dicembre è stata pubblicata in Albo pretorio la determina di incarico alla ditta esecutrice: l’opposizione non guarda le pubblicazioni o cerca di inserirsi temporalmente in modo strumentale tra l’incarico formale e l’avvio dei lavori? L’intervento riguarda la manutenzione viaria, il rifacimento del manto stradale, la scarifica del livello attuale e la posa di uno strato di stabilizzato per uniformare le quote stradali, in modo da favorire una migliore e corretta viabilità. Prevista inoltre la predisposizione delle dovute pendenze in grado di convogliare l’acqua piovana verso un deflusso più funzionale. Sono stati fatti, in ultimo, diversi incontri con Canale Lunense per predisporre congiuntamente la realizzazione di una linea irrigua che prevede anche una migliore regimazione acque. Gli interventi non si limitano solo a queste strade, infatti il 5 dicembre la Giunta comunale ha deliberato un primo lotto di asfalti, con interventi su Via Canale, Via della pace e Via Pedemontana per un importo di progetto di 145.000 €. Altro intervento molto atteso è la riapertura, avvenuta ieri, dei parcheggi pubblici (lato destro) del Centro commerciale. Dopo opportuna e accurata verifica tecnico-economica, che ha evidenziato notevoli criticità strutturali, l’amministrazione ha deciso di smontare sia i pannelli fotovoltaici che le strutture lignee. Questa scelta nasce da una valutazione conseguente a uno studio articolato – che ha comparato varie ipotesi di intervento – dal quale emerge che le criticità rilevate non possono essere risolte né in breve tempo né con limitati interventi puntuali, di conseguenza l’amministrazione ha scelto di seguire l’ipotesi più opportuna e sostenibile. Si evidenzia che in questi mesi, anche dai parcheggi fotovoltaici chiusi, la produzione di energia non è mai stata interrotta, e che i pannelli rimossi saranno riutilizzati per produrre energia, in quanto ancora funzionanti”.

L’articolo Strade di Castelnuovo, Cecchinelli e la sua giunta: “Opposizione strumentale, nell’ultimo mese deliberati interventi per 200mila euro” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com