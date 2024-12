Tarros in trasferta a Castelfiorentino: “Non facciamoci ingannare dalla loro posizione in classifica”

Sulla scia dei progressi fatti vedere nelle ultime partite, compresa, al di là del risultato, quella della scorsa giornata contro San Miniato, lo Spezia Basket Tarros si appresta ad un’altra settimana piena di impegni, visto che si giocherà praticamente ogni tre giorni.

Si tratta di un trittico di partite che, a questo punto, potrebbe anche indirizzare la stagione. Si comincia domenica 8 dicembre con la trasferta a Castelfiorentino. Vietato guardare alla classifica del campionato di Serie B Interregionale, dove i toscani occupano l’ultimo posto in solitaria.

“E’ una partita delicata – afferma il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri -, non dobbiamo farci ingannare dalla posizione occupata dal Castelfiorentino in classifica. E’ una squadra che gioca una pallacanestro molto dinamica ed hanno ottimi tiratori da fuori. Noi dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità e cercare di portare a casa i due punti per rimanere agganciati al gruppo di vetta”.

