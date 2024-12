Ultime ore di tregua prima di un peggioramento

Nuovo progressivo peggioramento, con graduale aumento della nuvolosità in mattinata da Ponente e prime deboli piogge tra savonese e ovest genovesato. Precipitazioni più diffuse dal pomeriggio sul Centro-Levante, con quota neve in netto calo dalla serata sui relativi versanti padani e possibili deboli nevicate fin sui fondovalle. Più asciutto nel pomeriggio sul Ponente, con locali deboli precipitazioni a carattere sparso in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: al mattino deboli o moderati meridionali, in deciso rinforzo nel pomeriggio sul Levante con venti localmente forti da Sud-Est sui capi costieri esposti; dal tardo pomeriggio deciso ingresso di venti settentrionali, fino a burrasca in tarda serata sul Centro-Ponente

