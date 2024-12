Venticinque anni di terremoti, ecco la nuova Carta della sismicità dell’Ingv

Per i 25 anni dalla sua nascita, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha realizzato una nuova Carta della sismicità che mostra gli oltre 72mila terremoti localizzati tra il 1 gennaio 1999 e il 31 agosto 2024, con magnitudo pari o superiore a 2.0, “che rappresentano solo una piccola parte di tutti gli eventi registrati dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale Integrata”, spiega l’Istituto. La maggior parte dei terremoti presenti sulla carta, colorati in giallo, è localizzata nello strato più superficiale della crosta terrestre, prevalentemente nei primi 15 km di profondità, mentre in arancione sono indicati gli eventi con profondità maggiore di 15 km. Indicati con stelle di diversa grandezza gli eventi con magnitudo tra 5 e 6 e quelli con magnitudo superiore a 6. Il terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016 è l’evento più forte registrato dalla Rete Sismica Nazionale Integrata dalla sua nascita. La Carta è consultabile a questo link. Qui la notizia completa sul sito dell’Ingv.

