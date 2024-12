Albissola, il gruppo Tradizione e Futuro: “Nostra la richiesta di attenzione e intervento nll’area verde Ex Arcos, non di Giallombardo”

Albissola Marina. “Per quanto reale la presenza del consigliere Giallombardo al sopralluogo ai giardini Ex Arcos, ci preme sottolineare che, come da interrogazione presentata in Comune in data 22 novembre, la richiesta di attenzione e di intervento nei confronti del verde della zona in oggetto è stata portata avanti dal gruppo Consigliare Albissola Tradizione e Futuro e non dal “Gruppo” consigliare “Vince Albissola” di Giallombardo. Giallombardo che, ormai sparito da Albissola, sfrutta il nostro lavoro e la nostra attenzione nei confronti del paese per ricostruirsi quella credibilità che ha ormai perso da tempo, ma lo conosciamo e sappiamo come si comporta”. Lo dichiara il gruppo Albissola Tradizione e Futuro.

“Il contenuto dell’articolo testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, l’opportunismo e l’egocentrismo che caratterizza Giallombardo e che è sempre ben presente nel suo finto operato. Non ci stupisce la vicinanza di Giallombardo al Vice Sindaco: non è un segreto infatti che sia, alla prova dei fatti, un consigliere di maggioranza ed i suoi interventi in Consiglio Comunale non fanno altro che dimostrarlo. Chissà se il Presidente del Consiglio Comunale Bricco (carica inutile in un comune piccolo come Albissola e per la quale percepisce 400,00 euro al mese), oltre a farsi i selfie con Giallombardo e Silvestro abbia risolto i problemi inerenti le convocazioni dei Consigli Comunali”.

» leggi tutto su www.ivg.it