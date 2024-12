Allievi del Conservatorio e musicisti cinesi con strumenti tradizionali insieme sul palco del Civico per il benvenuto all’anno del Serpente di legno

Si rinnova l’appuntamento con il concerto per il Capodanno cinese promosso dall’associazione culturale Amici della Cina. L’appuntamento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è doppio: il 13 gennaio 2025 alle ore 21 presso il Teatro Civico della Spezia, a cura del Conservatorio di G. Puccini della Spezia, e il 16 gennaio 2025 alle ore 17, al Teatro Auditorium Strada Nuova di Genova, a cura del Conservatorio Niccolò Paganini. “L’iniziativa intende celebrare la ricchezza culturale che unisce Cina e Italia, offrendo alla comunità un’opportunità di condivisione e festa”, sottolineano i promotori. I concerti – che salutano l’ingresso nel 2025, anno del Serpente di legno – vedranno esibirsi musicisti e cantanti italiani e cinesi, che presenteranno opere di entrambi i Paesi. I giovani talenti dei conservatori, assistiti dai loro insegnanti, eseguiranno opere di grandi della musica quali Bach, Händel e Puccini, e i musicisti provenienti dalla Cina arricchiranno il programma suonando strumenti tradizionali quali il guzheng, l’erhu e il flauto di bambù.

Quella del concerto spezzino in occasione del Capodanno cinese è una ricorrenza ormai decennale: la prima volta fu infatti nel 2016, alla Chiesa Metodista di Via Da Passano. “Quest’anno al Civico sarà una festa ancora più grande” afferma Giovanni Wanli Zhou, presidente dell’associazione culturale Amici della Cina e organizzatore della manifestazione, che evidenzia la volontà attraverso l’evento di “far conoscere al pubblico italiano strumenti originali cinesi e tradizioni musicali, promuovendo attivi scambi culturali”. “Per la comunità cinese, festeggiare il Capodanno cinese rappresenta un momento di profonda connessione culturale e identitaria. Questa tradizione ha radici che risalgono a circa 3.500 anni fa”, dichiara Ye Meike, ideatore della manifestazione. “Questo semplice e ricco evento – commenta Andrea Sciallero, collaboratore di Ye Meike – si propone di unire culture, tradizioni, musica e arte in un variopinto connubio tra Italia e Cina”.

