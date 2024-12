Calcio/ Spezia forza 5, Reggiana colpo a Cremona. In coda tutti fanno punti

Per la Sampdoria adesso diventa durissima: le altre corrono e quindi non piò stare più a guardare. Dietro le vittorie di Reggiana, Carrarese e Frosinone rispettivamente contro Cremonese, Palermo e Cosenza. I grigiorossi, insieme al Cesena battuto ieri dal Bari si staccano dalle prime tre: dopo il Pisa vittorioso contro il Mantova, è lo Spezia superare con una cinquina il Cittadella al domicilio. Vince pure il Catanzaro in casa contro il Brescia mentre l’unico pareggio è quello tra Modena e Salernitana. Nell’anticipo del venerdì la Juve Stabia supera il Sudtirol e sancisce la crisi della formazione bolzanina con l’esonero di Zaffaroni e l’arrivo di Castori.

