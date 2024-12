Accensione degli alberi di Natale a Camogli. La Filarmonica cittadina è partita dal Teatro Sociale dove si era svolto uno spettacolo per bambini ed ha raggiunto in corteo piazza Colombo: qui lo spettacolo di un abete fantastico abete le cui luci si riflettono sulle case e sulle imbarcazioni ormeggiate in porto. Un’atmosfera che renderà amcor maggiormente piacevole trascorrere una serata a Camogli.

